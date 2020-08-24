Уфа, , 14:33 — REGNUM «Поезда здоровья» отправились по шести направлениям в Башкирии. Об этом 24 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, «поезда здоровья» выехали в те населенные пункты, в которых нет возможности организовать прием узких специалистов. К жителям Дуванского, Уфимского, Белорецкого и Стерлитамакского районов, а также Октябрьского и Нефтекамска прибудут передвижные флюорографы и маммографы, центры здоровья и ФАПы, модуль Республиканской стоматологической поликлиники, а также диагностические центры РКБ им. Куватова и Республиканского кардиоцентра.

Отмечается, что бригады сформированы из хирургов, терапевтов, акушеров-гинекологов, кардиологов, онкологов, офтальмологи, а также детских и других специалистов.

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