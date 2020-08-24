Киев, , 14:31 — REGNUM По состоянию на 24 августа в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) выявлены 604 случая заражения коронавирусом, сообщила 24 августа пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что 26 случае зафиксировали в течение предыдущих суток.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Из них на лечении в заведениях здравоохранения находится семь человек», — сказано в сообщении.

Напомним, всего за минувшие сутки на Украине подтвердили 1799 новых случаев заражения коронавирусом.

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