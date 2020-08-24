Москва, , 14:24 — REGNUM Школа имени Е. Н. Чернышева в Москве готова к выполнению всех требований Роспотребнадзора к началу учебного года, заявил 24 августа ИА REGNUM директор учебного заведения Антон Богданов.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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»Уже сейчас во всех помещениях школы регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами. В школе установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа», — пояснил Богданов.

Он отметил, что все сотрудники будут обеспечены масками и перчатками. «Детям, при их желании, также будет предоставлена возможность воспользоваться масками. Также у всех продолжат измерять температуру, используя бесконтактные термометры. Кроме того, все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. Сотрудников, анализ которых даст положительный результат, на работу не допустят», — уточнил директор.

Он добавил, что в обязательном порядке средства индивидуальной защиты будут использовать все сотрудники школы. «Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он также должен находиться в маске. Ребята могут по желанию использовать средства индивидуальной защиты», — добавил Антон Богданов.