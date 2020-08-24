Черкесск, 24 августа 2020, 14:19 — REGNUM У образовательных организаций России сейчас непростая пора: идет последняя неделя приготовления к началу нового 2020−2021 учебного года. Это время, когда у учителей и администрации школ, школьников и их родителей всегда полно хлопот. Нынешний год — не только не исключение, но и еще более сложный, чем обычно. Причина для всех школ одна — пандемия коронавируса.
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После того как учреждения образования выдержали ее неожиданный натиск в конце прошедшего учебного года, у администраций появился опыт, не во всем, правда, позитивный, в дистанционном обучении воспитанников. С разрешения Роспотребнадзора новый учебный год начнется в традиционном формате. Однако санитарное ведомство предписало выполнить для этого массу требований. Насколько они исполнимы и не пугают ли их количество и сложность исполнения руководство учебных заведений, корреспондент ИА REGNUM поговорил с директором школы № 2 в столице Карачаево-Черкесии Тимуром Аслануковым.
По словам директора, как и предписано, учащиеся с температурой будут передаваться в руки медработнику, который далее будет действовать по утвержденной схеме, изолировав заболевшего и передав его в руки родителей или бригады скорой помощи.
Испытанную весной прошлого учебного года дистанционную форму обучения в школе № 2 отвергать не планируют. Она будет использоваться наряду с очной и позволит разгрузить кабинеты, отметил Тимур Аслануков.
Помимо этого, многие предметы, такие, как география, биология, рисование, физкультура, будут изучаться на свежем воздухе при условии хорошей погоды. А такие предметы, как химия, физика, будут изучаться в специальных классах только тогда, когда по материалу урока будет требоваться специальное оборудование. В целом же кабинетная система, согласно требованиям Роспотребнадзора, использоваться не будет.
Особый порядок будет действовать и при приеме пищи. Каждый класс будет посещать столовую в отведенное для него время. Кстати, работники столовых обязаны быть в средствах индивидуальной защиты. Учителя же должны носить маски только при близком контакте с детьми. Сами дети могут быть в масках, если того пожелают их родители, обязательное ношение средств защиты не предусмотрено.