Черкесск, , 14:19 — REGNUM У образовательных организаций России сейчас непростая пора: идет последняя неделя приготовления к началу нового 2020−2021 учебного года. Это время, когда у учителей и администрации школ, школьников и их родителей всегда полно хлопот. Нынешний год — не только не исключение, но и еще более сложный, чем обычно. Причина для всех школ одна — пандемия коронавируса.

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После того как учреждения образования выдержали ее неожиданный натиск в конце прошедшего учебного года, у администраций появился опыт, не во всем, правда, позитивный, в дистанционном обучении воспитанников. С разрешения Роспотребнадзора новый учебный год начнется в традиционном формате. Однако санитарное ведомство предписало выполнить для этого массу требований. Насколько они исполнимы и не пугают ли их количество и сложность исполнения руководство учебных заведений, корреспондент ИА REGNUM поговорил с директором школы № 2 в столице Карачаево-Черкесии Тимуром Аслануковым.

«Пугаться — времени нет, — отметил руководитель школы, в которой учатся почти 750 учащихся. — Ситуация требовала серьезных мер, и большинство из того, что рекомендовано управлением Роспотербнадзора, уже исполнено. В первую очередь решен вопрос о пропуске в учебное заведение только здоровых детей. Для этого организовано три входа, на каждом из которых будет измеряться температура у учащихся. Выполнять это будут дежурные учителя и представители администрации, заноситься результаты будут в специальный журнал. Термометры для этого имеются».

По словам директора, как и предписано, учащиеся с температурой будут передаваться в руки медработнику, который далее будет действовать по утвержденной схеме, изолировав заболевшего и передав его в руки родителей или бригады скорой помощи.

«Школа работает в две смены. Такой режим сохранится и в новом учебном году. Между сменами предусмотрен большой перерыв, за который в классных кабинетах и коридорах будет проведена большая уборка. Средства дезинфекции для этого в наличии имеются. Другой вопрос, на сколько времени их хватит. Это будем решать по мере поступления проблемы».

Испытанную весной прошлого учебного года дистанционную форму обучения в школе № 2 отвергать не планируют. Она будет использоваться наряду с очной и позволит разгрузить кабинеты, отметил Тимур Аслануков.

«И раньше ученики старших классов и их родители просили ряд предметов выносить на изучение в домашних условиях, чтобы разгрузить объем учебного материала в выпускных классах. Теперь представилась возможность проверить это новшество на практике. Дисциплины, требующие особого внимания учащихся, в том числе профильные, те, что выбираются в качестве экзаменационных на ЕГЭ, будут изучаться в традиционной форме. А ряд предметов будет отдан на изучение в дистанционном порядке», — рассказал директор.

Помимо этого, многие предметы, такие, как география, биология, рисование, физкультура, будут изучаться на свежем воздухе при условии хорошей погоды. А такие предметы, как химия, физика, будут изучаться в специальных классах только тогда, когда по материалу урока будет требоваться специальное оборудование. В целом же кабинетная система, согласно требованиям Роспотребнадзора, использоваться не будет.

Особый порядок будет действовать и при приеме пищи. Каждый класс будет посещать столовую в отведенное для него время. Кстати, работники столовых обязаны быть в средствах индивидуальной защиты. Учителя же должны носить маски только при близком контакте с детьми. Сами дети могут быть в масках, если того пожелают их родители, обязательное ношение средств защиты не предусмотрено.