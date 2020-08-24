Омск, , 14:27 — REGNUM Состояние российского оппозиционного блогера Алексея Навального оценивается медиками немецкого клинического комплекса Charite как стабильное. Об этом 24 августа сообщил журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский.

«Они (медики из клинического комплекса Charite) благодарят, что мы за него беспокоимся, говорят, что его состояние стабильное, что будут очень рады нас информировать о его состоянии здоровья», — заявил Мураховский.

Также он выступил с опровержением информации о том, что медики из Омска и руководство БСМП-1 якобы чинили препятствие для общения родственников Навального с врачами из Германии, осматривавшим блогера в местной больнице.

«Это волеизъявление немецких коллег, они не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали», — сообщил главный врач БСМП-1.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что версия о том, что оппозиционный блогер из России Алексей Навальный был отравлен, является «отчасти вероятной».