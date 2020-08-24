Мессина, Италия, , 14:17 — REGNUM Вместо того, чтобы принимать действенные меры против прибытия на Сицилию все новых групп нелегальных мигрантов, правительство Италии сосредоточилось на создании «концентрационных лагерей» для этих мигрантов, заявил в понедельник, 24 августа, глава региона Нелло Музумечи.

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Под «лагерями» подразумеваются центры по приему мигрантов, где они проходят двухнедельный карантин после приезда в Италию. Прибытие нелегалов создает в регионе социальные и санитарные риски, правительство страны не решает ни тот, ни другой вопрос и не дает сделать этого регионам, считает Музумечи.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.