Петергоф, Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Полномасштабная реставрация Верхнего парка государственного музея-заповедника «Петергоф» растянется на четыре года. Это будет первая за 50 лет полномасштабная реставрация парка.

Как сообщает издание «Фонтанка», согласно конкурсной документации, в музее планируют приспособить объект культурного наследия федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль Верхнего парка и Нижнего сада» для современного использования. Кроме того, планируется восстановить ландшафты парковой территории.

Верхний парк, занимающий территорию в 14 га, является выдающимся памятником русского садово-паркового искусства. Он был создан в первой четверти XVIII века и является важнейшей составляющей частью резиденции Петра Алексеевича.

Проектом предусматривается: полная замена Больших трельяжных галерей с люстгаузами на новые, «выполненные в соответствии с иконографическими материалами», снос сооруженных в 1970-х годах фундаментов трельяжных галерей и люстгаузов и стационарных скамеек на аллеях и площадках сада. Демонтаж стен и дна чаши у фонтанов «Дубовый» и «Межеумный», поскольку они не отвечают требованиям по обеспечению работы.

Отметим, что Верхний парк в последний раз реставрировался 50 лет назад, а масштабные научные исследования проводились в 2012—2017 годах, которые уже тогда выявили ряд проблем в современном состоянии этого памятника. Исследования показали, что первоочередной задачей стоит реставрация исторического коллектора, который проходит по всей длине сада и питает фонтаны центральной части Нижнего парка, в том числе фонтан «Самсон» и Большой каскад.

Закончат все работы, согласно плану, до декабря 2023, однако для посетителей полностью отреставрированный Верхний сад откроется весной 2024 года.

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