Москва, , 14:20 — REGNUM Традиционных линеек в московских школах 1 сентября не будет, но для первоклассников проведут локальные праздники. Об этом заявила 24 августа на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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«Традиционных линеек в Москве не будет, будут локальные праздники для первоклашек», — сказала Ракова.

Такие праздники нужны для сохранения праздничной атмосферы, пояснила она. Каждый класс в школах будет заниматься в своём отдельном кабинете, перемещаться по классам дети не будут. Исключение сделают для помещений, из которых нельзя переместить инвентарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что очные занятия в школах не будут заменять дистанционными.

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