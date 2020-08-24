Абакан, , 14:13 — REGNUM Купальный сезон официально завершился в столице Хакасии — Абакане. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в мэрии города.

Купальный сезон действовал в Абакане с 20 июня по 22 августа. Для горожан были организованы места для купания — водоём на территории Парка культуры и отдыха и пляж на восточном берегу дрены №3. В районе Речвокзала работал общественный спасательный пост.

За весь купальный сезон на водоёмах Абакана погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, работа официальных пляжей и общественных спасательных постов завершена практически на всей территории Хакасии.

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