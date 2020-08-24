Бишкек, , 14:12 — REGNUM В Киргизии за последние сутки выявили еще 103 случая коронавирусной инфекции. Среди них 9 медиков. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

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Всего во время пандемии в стране было зарегистрировано 43 126 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 101 у медицинских работников.

За сутки в республике зарегистрирован один летальный исход среди пациентов, у которых диагностирован коронавирус. А за весь период пандемии в стране умерли 1 057 пациентов с диагнозом «COVID-19».

За минувшие сутки излечились от коронавируса 218 киргизстанцев. Всего же за время с момента объявления пандемии выписались из стационаров в связи с выздоровлением 36 615 жителей Киргизии, в том числе 2 385 медиков.