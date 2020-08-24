Москва, , 14:08 — REGNUM В Москве записи с городских камер видеонаблюдения не предоставляются на коммерческой основе. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Таким образом в ведомстве прокомментировали публикацию газеты «Коммерсантъ», в которой сообщалось, что в условиях конкурсов на установку оборудования власти Москва имеют право в том числе транслировать данные с городских камер в свободном доступе в интернете или продавать их.

В ДИТ подчеркнули, что изложенные в контракте формулировки являются типовыми, они связаны с тем, что возможность предоставления этих изображений на возмездной основе с 2014 года предусмотрена положением о Государственной информационной системе. В ведомстве подчеркнули, что продажа записей не осуществляется и не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве определился победитель конкурса на оснащение вагонов метро системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Согласно технической документации, работы выполняются с целью повышения безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий.

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