Джакарта, , 14:05 — REGNUM Фармацевтическая компания Индонезии PT Indofarma построит 12 лабораторий для проведения тестов на COVID-19 в различных регионах страны, сообщает Antara.

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Глава компании Ариф Прамуханто объяснил, что в настоящее время PT Indofarma построила две лаборатории в Джакарте, а еще 10 лабораторий будут построены в течение следующих двух месяцев.

В общей сложности десять лабораторий будут построены в различных частях Индонезии, таких как Макассар, Лампунг, Сурабая, Медан, Ачех, Бали, Семаранг, Джокьякарта.

Ариф Прамуханто пояснил, что каждая построенная лаборатория имеет одинаковые возможности для тестирования образцов, а именно 200 образцов в день. Однако существуют также центры, где можно будет проводить до 1300 тестов в день.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа 2020 года в Индонезии выявили 155 412 случаев заражения SARS-CoV-2 и 6759 случаев смерти.

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