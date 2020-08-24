Москва, , 14:04 — REGNUM Родителям учащихся школы имени Е.Н. Чернышева в Москве стоит дождаться сообщения от учебного учреждения по вопросу расписания и начала занятий. Об этом ИА REGNUM сообщил директор школы Антон Богданов.

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«Для того, чтобы развести потоки детей для каждой из параллелей, мы определим время прихода в школу и расписание начала уроков с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Школы обязательно свяжутся с родителями и сообщат, как их ребенок будет учиться, во сколько ему нужно приходить на занятия, какие нововведения их ждут», — отметил Богданов.

Он также обратил внимание, что из-за новых правил Роспотребнадзора в школе не планируют переходить на шестидневную учебную неделю или вводить обучение по сменам.

Богданов добавил, что общение детей никто ограничивать не планирует: «Ребята могут общаться онлайн, по телефону, со своими одноклассниками или ребятами из параллели. Наша задача ограничить массовое скопление детей. Чтобы этого не допустить, мы открыли дополнительные входы с соблюдением традиционных мер безопасности прохода».