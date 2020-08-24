Стокгольм, , 14:26 — REGNUM В настоящее время в Швеции многие споры об опеке над детьми решаются посредством достижения соглашений между родителями в судебном порядке. Однако в такого рода кейсах назначаемая судьями независимая экспертиза о возможном риске насилия или отсутствия должного воспитания ребенка во многих случаях просто отсутствует, что является прямым нарушением действующего законодательства. О результатах своего расследования 24 августа рассказали журналисты Sveriges Radio.

По данным издания, лишь в трёх из 94 случаев, когда споры об опеке были урегулированы в соответствии с соглашениями, суд провел документально подтвержденную оценку риска дальнейшего проживания несовершеннолетнего с одним из родителей. Нежелание назначать данную процедуру часто сопровождалось информацией о том, что ребенку впоследствии может быть причинен вред.

Так, по данным журналистов, за прошлый год более двух третей споров об опеке при расторжении брака были разрешены путем заключения соглашений между родителями. Однако шведские судьи даже в случае согласия обоих родителей обязаны проводить экспертизу на предмет того, могут ли дети подвергаться угрозам, насилию или другим видам жестокого обращения. Однако из всех 94 кейсов суд посчитал нужным провести экспертизу только в трех случаях.