Новосибирск, , 13:52 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. Первый рейс из столицы Сибири запланирован на 5 сентября, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Аэропорт «Толмачево» Ольга Шматова © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляциях: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция», «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Уточняется, что рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из новосибирского аэропорта «Толмачёво» в 08:30, прилёт в аэропорт Антальи в 11:00 (время местное). Обратный рейс — в 11:55 с прилётом в Новосибирске в 21:50.

«Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo», — рассказали в S7 Airlines.