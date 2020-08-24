Воронеж, , 13:44 — REGNUM Возвращение школ к штатному режиму работы — большая радость и для учителей, и для самих детей, хотя и существует ряд сложностей, которые предстоит решить администрации учебных заведений. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала директор МБОУ «Гимназия №1» Людмила Валаева.

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В гимназии готовятся максимально точно исполнять рекомендации Роспотребнадзора. Сегодня в учебном заведении числится 1200 детей (только в начальных классах — 500 учеников), и в гимназии всегда действовала одна смена. Для того, чтобы развести потоки детей при проведении «утреннего фильтра» — обязательного измерения температуры у каждого ученика, занятия планируют начинать по индивидуальному расписанию для классов, будет введен подсменок, планируют задействовать несколько входов и выходов. Сложности директор видит, прежде всего, в том, что открытые входы и выходы будет труднее взять под охрану — школе выделены лишь два поста ЧОП, а также в человеческом факторе. Если выходы смогут проконтролировать сами учителя, то вот с опоздавшими и теми, кто любит приходить в школу «впритык», сложнее.

«Есть дети, есть семьи, которые живут по своему графику — вот им удобно приехать за пять минут до начала урока, они приезжают, и вот таких наберется 40−50, даже при составленном графике, и лишь 50 на 50 будут стараться его соблюдать», — говорит Людмила Валаева.

Ещё одна сложность — нехватка кабинетов. Школа большая, но и учеников много. Не исключено, что за классами будут закреплять специализированные кабинеты — биологии, химии, физики, кроме информатики. С проведением уроков физкультуры проблем в гимназии не видят — пока тепло, можно заниматься на улице, затем в спортзалах, их в учебном заведении два. Директор гимназии не исключает, что какие-то предметы всё-таки придётся перевести на дистанционку — речь может идти об ИЗО, музыки и теоретической части физкультуры. Кстати, в прошлом учебном году с дистанционным обучением в гимназии особых проблем не было — учителя здесь продвинутые, техники хватает.

«Но мы приступаем к занятиям в реальном режиме — это большая радость и для учителей, и для детей, и для родителей. Они вон приходят книги получать, видно, что соскучились. Это радость», — заключила директор гимназии.