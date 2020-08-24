Воронеж, , 13:42 — REGNUM Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у нескольких игроков и сотрудников воронежского хоккейного клуба «Буран». Об этом сообщается на сайте клуба 24 августа.

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«В связи с положительными результатами анализов на COVID-19 у ряда хоккеистов и сотрудников хоккейного клуба «Буран» и в целях минимизирования рисков заражения коронавирусом, ХК «Буран» принял решение отказаться от участия в турнире на призы главы администрации Тамбовской области», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области на 24 августа подтверждено 13 439 случаев заражения коронавирусом, 11 840 человек выздоровели. Ежедневный прирост заразившихся колеблется в районе 90−100 человек.