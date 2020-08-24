п.г.т. Полазна, , 13:42 — REGNUM В Полазне Пермского края построят новую больницу. Уже объявлен аукцион на возведение больничного комплекса. Его начальная цена составляет 483 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Заказчиком строительства выступает УКС Прикамья. Заявки на участие в тендере принимаются до 31 августа.

Подрядчику предстоит построить лечебный корпус площадью 7 тыс. кв. метров. Здание будет иметь переменную этажность в три-четыре этажа. В корпусе разместят дневной и круглосуточный стационары, поликлинику, детскую консультацию. В состав больничного комплекса также войдет котельная площадью 72 кв. метра. Планируется, что на реализацию проекта уйдет два года.

Добавим, в 2020 году на территории региона должны ввести в строй шесть объектов здравоохранения. Уже сданы в эксплуатацию детская поликлиника в Перми и сельская врачебная амбулатория в Майкоре. На стадии завершения строительства находятся детские поликлиники в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми, сельские врачебные амбулатории в Гамово и Савино.