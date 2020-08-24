Нижний Новгород, , 13:37 — REGNUM Один из проектов федеральной государственной программы «Чистая страна» может оказаться под угрозой. Как стало известно ИА REGNUM, Счетная Палата РФ подготовила отчет о проверке расходования госсредств на ликвидацию объектов, наносящих вред окружающей среде в Нижегородской области. Документ вызвал сомнения не только у экологического сообщества, Министерства природных ресурсов, но и главного аудитора СП Михаила Меня.

Необходимость ликвидации объектов накопленного экологического вреда «Черная дыра», «Белое море» и «Игумново» в приоритетном порядке была неоднократно поддержана на заседаниях Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в рамках национального проекта «Экология (федеральный проект «Чистая страна»), а также рядом поручений Президента Российской Федерации (№ Пр-915 от 10.05.2015, № Пр-223 от 08.02.2016, № Пр-2138 от 21.10.2017 и другие), которые стоят на контроле у Главы государства.

Впервые на необходимость ликвидации указанных объектов указал президент Дмитрий Медведев. Через некоторое время его поручение было снято с контроля. Однако это не остановило аудитора Счетной Палаты Данила Шилкова, который по результатам почти годовой проверки сделал выводы о неисполнении поручений Президента, данных в 2011 году. При этом об исполнении поручений Владимира Путина 2015, 2016, 2017, касающихся ликвидации именно этих полигонов он даже не упоминал.

В 2016 году по поручению президента при согласовании Минприроды России и администрации Нижегородской области подрядчиком по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба — шламонакопитель «Белое море», полигон твердых бытовых отходов «Игумново», свалка промышленных отходов «Черная дыра» была определена компания «Газэнергострой-Экологические технологии» (ГЭС-ЭТ). Общая стоимость работ по госконтракту составила 7 млрд рублей.

По всем объектам уже выполненные работы в соответствии с проектной и сметной документацией, на которые получены все требуемые по закону государственные экспертизы — Росприроднадзора, ФАУ «Главгосэкспертиза» и ГБУ НО «Нижегородсмета» (дважды), а на применяемые технологии получены положительные заключения государственной экологической экспертизы, многочисленные патенты, решения Ростеста и заключения Минстроя России. Но у проводивших проверку в 2019—2020 гг. инспекторов Счетной палаты, не имеющих, необходимого профильного образования, вдруг возникли сомнения результаты положительных заключений государственных экспертиз, выданными экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза» (34 эксперта), ГБУ НО «Нижегородсмета» и Росприроднадзора (13 экспертов).

Любопытно, что проверка 2018 году по этим же объектам у тех же аудиторов не вызвала никаких замечаний к документации, технологиям и сметам уже прошедшим все необходимые государственные экспертизы. В 2019 году те же сметы и расчеты вызвали недоумение у Шилкова и его коллеги инспектора Игоря Шматко. Они привлекли дыух экспертов — Валерия Петросяна и Игоря Бернардинера, которые имеют прямое отношение к конкурирующим компаниям с ООО «ГЭС-ЭТ».Так Петросян является заместителем генерального директора по науке в АО «РТ-Инвест», а Бернардинер — принимал участие в разработке технологий в АО «Безопасные технологии». И одно из экспертных заключений Данила Шилкова было подготовлено в ЗАО «Безопасные технологии».

Все претензии аудитора Шилкова противопоставлены имеющейся разрешительной и проектной документации и основываются на мнении двух экспертов, а также писем конкурентов. Аудитора по какой-то причине не заинтересовало, что на протяжении всего периода за исполнением следили Росприроднадзор, Роспотребнадзор, ГБУ НО «Экология региона», ФАУ «Главгосэкпертиза», Минприроды России, ФГУП ВНИИ «Экология» как проектный офис федерального проекта «Чистая страна», Администрация города Дзержинска и многочисленные общественные организации и экоактивисты. Кроме этого, по поручению главы Минприроды Дмитрия Кобылкина с 2018 года на объектах были установлены камеры для наблюдения в режиме реального времени любым желающим. Дополнительно аудиторам Счетной палаты были направлены рекомендательные к применению технологий ГЭС-ЭТ заключения Научно-технического Совета Росприроднадзора и Сибирского отделения Российской академии наук, в которых проект был одобрен. В целом же проект одобрили 52 эксперта ГЭЭ и ГГЭ, несущих уголовную ответственность, 173 члена Научно-технического совета Росприроднадзора, среди которых более 40 академиков РАН, председателя научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам академика Пармона. Результаты выездной проверки Росприроднадзора в конце 2019 лишь подтвердили эффективность применяемых технологий на объекте «Черная дыра»: извлекаемые отходы 2−3 класса опасности обезвреживаются подрядчиком до 4−5 класса опасности, что полностью соответствует проектным решениям.

Новый отчёт Шилкова основывается лишь на мнении Петросяна и Бернардинера, игнорируя выводы академиков. Видимо, по этой причине два других аудитора — Михаил Мень и председатель Контрольно-счётной палаты Нижегородской области Елена Букарева поставили свои подписи с «особым мнением», то есть не согласились с выводами Шилкова. Причина понятна, Шилков фактически ставит под сомнения и полностью игнорирует все ранее проведенные проверки контролирующих органов и решения федерального правительства, нижегородских властей, ученых. Более того, он утверждает, что стоимость контракта с «ГЭС-ЭТ» якобы завышена, а технологии рекультивации и очистки объектов не соответствуют нормативам. Такой неожиданный поворот вызвал недоумение не только у участников проекта.

Свои возражения к работе Шилкова и его проверяющих направили Дмитрий Кобылкин, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и второй проверяющий аудитор Счетной Палаты Михаил Мень. Все указывают на то, что все применяемые решения получили положительные заключения государственных экспертиз, контракт заключен в твёрдой цене, за пределы которой подрядчик не вышел. Кроме этого, подход к ликвидации отходов является общераспространённым в мире. Несогласие с заключением высказал п председатель Ассоциации строителей России Николай Кошман. Он уточнил, что в отчете не учтены средние ценовые показатели за 2017−2020 годы. Так, средняя стоимость рекультивации объектов «Игумново» и «Белое море» составила 35 млн. руб. за 1 га, при том, что, например, в Московской области идут мероприятия на аналогичных объектах со средней стоимости 250−450 млн. руб. за 1 га. При этом стоимость обезвреживания отходов 1−2 класса у «ГЭС-ЭТ» в 6−10 раз ниже чем у других компаний на рынке.

Николай Кошман обратился к Директору ФСБ России Александру Бортникову с просьбой провести расследование произошедшего, так как несоответствие данных Счетной палаты вызывает серьезные опасения: данные 2018 года расходятся с данными 2019 года, «Газэнергострой» обвиняют в растрате средств, хотя многочисленные проверки других ведомств этого не показали. Кошман сомневается в объективности Шилкова и его помощника Шматко, требовавшего предоставить информацию, которая никак не относится к работе на рекультивируемых объектах. Отдельной оценки заслуживает и «экспертный анализ» привлеченных Шилковым и Шматко экспертов.