Краснодар, , 13:36 — REGNUM Краснодарский край оказался в числе российских регионов, где прокуратура обнаружила нарушения при организации детского летнего отдыха. Данные по итогам проверок в российских регионах опубликованы 24 августа Генеральной прокуратурой РФ.

«Повсеместно основанием для прокурорского вмешательства послужили факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе по обеспечению сотрудников лагерей и отдыхающих средствами индивидуальной защиты, проведению предварительного тестирования, термометрии», — уточнили в Генпрокуратуре.

Краснодарский край, в частности, оказался в числе регионов, где детский отдых незаконно организовывался в местах, не предназначенных для этого. Всего в РФ прокуроры закрыли 35 несанкционированных лагерей.

В Краснодарском крае прокуроры добились расторжения трудовых договоров с работниками, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, препятствующих педагогической деятельности.

Отметим, что официально детские здравницы Краснодарского края в сезоне 2020 года открылись с 1 июля.