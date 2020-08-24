Душанбе, , 13:36 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года Таджикистан посетили 342 тыс. иностранных граждан, что на 43% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает 24 августа издание Asia-Plus.

Отмечается, что 326 тыс. граждан приехали из стран СНГ, 16 тыс. — из стран дальнего зарубежья. Из Узбекистана прибыли 234 человек, России — 44 тыс., Киргизии — 39 тыс., Казахстана — 6 тыс.

Из Афганистана приехали 4,4 тыс. человек, Турции — 1,8 тыс. человек, Китая — 1,5 тыс., США и Ирана — 800 тыс. По состоянию на 1 июля в Таджикистан прибыли 215 туристических компаний.