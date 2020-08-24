Мурманск, 24 августа 2020, 13:35 — REGNUM В Мурманской области 12 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции лёгких в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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По данным статистики, 48% пациентов с COVID-19 переносят заболевание легко, 43% — в состоянии средней тяжести, 9% — в тяжелой форме.
Также министр здравоохранения отметил, что средств индивидуальной защиты и лекарств достаточно, в больницах 20-кратный запас необходимых препаратов.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе скончались 148 человек с COVID-19.