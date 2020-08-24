Мурманск, , 13:35 — REGNUM В Мурманской области 12 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции лёгких в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

По данным статистики, 48% пациентов с COVID-19 переносят заболевание легко, 43% — в состоянии средней тяжести, 9% — в тяжелой форме.

«При этом растет доля выздоровевших, сейчас это 80 процентов от общего числа заболевших, — рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. — За прошлую неделю снизился темп регистрации ещё на 5 процентов, свободный коечный фонд увеличился, 58% коек под CoViD-19 не заняты».

Также министр здравоохранения отметил, что средств индивидуальной защиты и лекарств достаточно, в больницах 20-кратный запас необходимых препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе скончались 148 человек с COVID-19.