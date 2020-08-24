Красноярск, , 13:34 — REGNUM В Красноярске 24 августа состоялось совещание по подготовке школ города к новому учебному году. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, глава Красноярска Сергей Ерёмин побывал в средней школе №93 на ул. Побежимова.

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По словам директора школы №93 Екатерины Чубченко, ученики с шестого по одиннадцатый класс будут обучаться «по смешанной системе с применением дистанционных технологий». То есть один-два дня в неделю они «будут получать знания удаленно». У детей с первого по пятый класс все занятия будут очными. Такой формат будет применяться для обучения по всем предметам. Учебный процесс будет идти в две смены.

«Плюс к этому добавлено ступенчатое расписание, в соответствии с которым учащиеся тех или иных классов приходят в разное время, для начальной школы будет отдельный вход», — прокомментировала Чубченко.

За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. В помещениях будут использовать обеззараживающие лампы и чаще проводить влажную уборку.

Напомним, с 1 сентября обучение в школах Красноярска начнут около 124 тысяч детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске, по данным мэрии города, все школы начнут образовательный процесс в очном режиме.

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