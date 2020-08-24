Тюмень, , 13:33 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлены 48 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 августа зарегистрировано 7428 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6860 человек, 29 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 24 августа восемь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.