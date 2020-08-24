Москва, , 13:32 — REGNUM Дополнительные занятия в школах Москвы будут проходить только по отдельности для каждой параллели. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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«На сегодняшний день мы приняли решение, что в школах дополнительное образование будет организовано также в кружках пока по параллелям, то есть группа может быть организована только из детей из одной параллели. То есть дети 1 и 3 класса одновременно в театральный кружок ходить не будут. То есть отдельно для первого класса кружок и отдельно для третьего класса кружок», — сказала Ракова.

Также, по её словам, в зависимости от возможностей школы продлёнка также будет организована по параллелям. В случае отсутствия такой возможности и при желании родителей продлёнка будет организована по ступеням.

Помимо этого, школьные бассейны также не будут работать как минимум до 1 октября. Вместо этого школьники будут заниматься физкультурой на улице — до тех пор, пока это будет позволять погода.