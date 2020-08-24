Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM В Свердловской области подтверждено новые шесть летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Информацию о погибших передали в сводке за 24 августа 2020 года. Отметим, в сводке за 23 августа 2020 года не сообщалось о новых летальных случаях.

Теперь в регионе подтверждено 409 смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 482 случая заражения коронавирусом.