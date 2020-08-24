Кубинка, Московская область, , 13:35 — REGNUM Свыше 600 участников строительства главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» получили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 24 августа в ходе чествования награжденных.

Шойгу поблагодарил участников сооружения храма, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне, и подчеркнул, что каждому из них хочется пожать руку.

«В целом более 600 человек награждены ведомственными и государственными наградами», — отметил министр.

Вся работа по проектированию и строительству храма и галереи «Дорога памяти», архивные исследования в России и за её пределами заняли 538 дней. В «Галерее памяти», напомнил он, содержатся 33 млн имен и фотографий тех, кто воевал на стороне СССР.

Министр также поблагодарил художников и архитекторов, строителей храма, тех, кто бесплатно обеспечивал стройку материалами и техникой, а также военных атташе, которые передали землю со всех воинских могил и захоронений по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, храм в честь Воскресения Христова, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, был освящён 14 июня 2020 года.

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