Кемерово, , 13:23 — REGNUM Кемеровская область вошла в тройку регионов России — лидеров по доступности школьного образования. Об этом сообщает областной правительство.

«В Кузбассе проводится большая работа по обеспечению доступности школьного образования, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Мы участвуем практически во всех программах национального проекта «Образование», реализуем в регионе пилотные федеральные программы, создаем свои программы, такие как «Моя новая школа». Все это нацелено на повышение качества и доступности образования. Поэтому присутствие Кузбасса в тройке лидеров по доступности школьного образования — это закономерный результат».

Уточняется, что коэффициент доступности школьного образования в Кузбассе составляет 190 из 200. По этому показателю регион занимает третье место после Санкт-Петербурга (коэффициент 199) и Москвы (коэффициент 198).