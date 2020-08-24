Мурманск, , 13:23 — REGNUM В Мурманской области за минувшие сутки выявили 62 новых случая в заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 12 364.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, в настоящее время на лечении находятся 2578 человек, 9638 уже выздоровели.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались четыре пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов в статистике по COVID-19 вросло до 148.