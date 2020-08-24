Сухум, , 14:28 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб отменит ограничение, запрещающее неабхазским школам принимать детей абхазской национальности. Об этом он 24 августа рассказал агентству «Апсадгьыл-инфо».

Журналисты связались с главой абхазского правительства, чтобы он прокомментировал сообщение о том, что министр просвещения и языковой политики республики Инал Габлиа распорядился принимать абхазских детей только в абхазские школы. Анкваб отметил, что это распоряжение противоречит конституции страны, и родители имеют право сами решать, в какие школы отдавать детей.

«Единственным ограничением может быть только отсутствие учебного места, никакие иные условия не могут влиять на выбор образовательного учреждения, в том числе и по прописке», — цитируют журналисты премьер-министра.

Стоит отметить, что о приказе Габлии стало известно в прошедшие выходные. В министерстве просвещения это объяснили стремлением повысить статус абхазского языка и разгрузить переполненные русскоязычные школы.

Стоит также отметить, что многие выпускники абхазских школ, желающие получить высшее образование, поступают в российские вузы.