Оренбург, , 13:22 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении бывшего командира роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД по региону, который признан виновным во взяточничестве, сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По данным ведомства, экс-полицейский и его соучастник задержаны в мае 2019 года. Они за денежное вознаграждение обеспечивали передвижение негабаритных транспортных средств по региональным дорогам без привлечения грузоперевозчиков к ответственности за совершение административного правонарушения.

Экс-полицейский заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Бывшему правоохранителю суд вынес наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей. Экс-сотруднику полиции запрещено занимать должности в органах госвласти в течение четырех лет. Кроме того, он лишен звания капитана полиции.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Оренбуржья, после служебных проверок сотрудники были уволены из органов внутренних дел, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.