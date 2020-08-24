Берлин, , 13:23 — REGNUM С июня 2020 года компания Porsche (входит в Volkswagen) ведет внутреннее расследование в связи с возможным занижением вредных выбросов в своих бензиновых двигателях. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.

Компания, по данным издания, проинформировала немецкую прокуратуру, Федеральное автомобильное ведомство Германии, а также власти США о возможных манипуляциях с устройством и программным обеспечением бензиновых моторов.

Под проверку попали моторы, изготовленные в период с 2008 по 2013 год. Стоит отметить, что этими агрегатами оснащены также модели Panamera и 911. Представители компании сообщили, что в ходе служебного расследования были выявлены некоторые проблемы с моторами. При этом в Porsche подчеркнули, что в собираемых сейчас машинах данной проблемы нет.

Ранее компания Volkswagen в Соединённых Штатах выплатила своим клиентам $9,8 млрд в качестве компенсации по делу о манипуляциях данными.

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