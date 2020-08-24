Ташкент, , 13:15 — REGNUM Группа российских специалистов Роспотребнадзора прибыла в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает 24 августа издание «Подробно.uz».

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Российские эпидемиологи, вирусологи и инфекционисты окажут консультативную помощь коллегам из Узбекистана. С 23 августа по 5 сентября российские специалисты познакомятся с эпидемиологической ситуацией в республике.

Сотрудники Роспотребнадзора познакомятся с работой эпидемиологического надзора в Узбекистане, лабораторий по диагностике COVID-19, а также учреждений здравоохранения, где лечатся пациенты с коронавирусом.

Отметим, по состоянию на 24 августа в Узбекистане выявили 39 065 случаев заражения коронавирусом, в том числе 414 — за минувшие сутки, выздоровели — 34 987 человек, скончались — 275 пациентов.