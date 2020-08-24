Омск, , 13:15 — REGNUM По состоянию на 24 августа в Омской области скончались 163 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки умерли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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За сутки в регионе выздоровели 110 носителей SARS-CoV-2, за всё время — 6299.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа в Омской области коронавирус выявлен у 9043 человек

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