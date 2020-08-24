Ташкент, , 13:12 — REGNUM Жители Ташкента направили открытое письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором выразили озабоченность планами хокимията (администрации) Ташкента по уничтожению парка Матери и ребёнка. Территория парка решением хокима (мэра) столицы передается под постройку 20-этажного офиса Народного сберегательного банка Казахстана, передает корреспондент ИА REGNUM.

В послании президенту жители выражают большую обеспокоенность тем, что в Ташкенте в последние 2−3 года появилась практика уничтожения зеленых зон — парков, скверов, — в целях передачи их территорий под застройку коммерческими объектами. «Верхом неуважения к ташкентцам считаем то, что возведение 20-этажного здания на территории нашего парка Матери и ребёнка планируется властями, несмотря на труд, который вложили горожане, включая пожилых людей и детей во время хашара (субботника) по посадке более 80 саженцев в марте текущего года», — говорится в письме. Отмечается, что в хашаре участвовало около 100 человек, в том числе «пресс-секретарь хокима Ташкента Фуркат Махмудходжаев и другие сотрудники хокимията города, представители Экологической партии Узбекистана во главе с Абу-Али Ниязматовым, депутаты парламента республики». «Саженцы были закуплены жителями нашего микрорайона, хокимиятом Мирзо-Улугбекского района, а также компанией ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани. Парк Матери и ребёнка, как и все другие парки нашего прекрасного города, это не пустующая земля для строительства очередных небоскребов. Это зеленая зона, где гуляем и отдыхаем мы, наши дети, внуки и наше старшее поколение. Сегодня здесь произрастает около 200 деревьев и кустарников, из которых более 50 — ценные сорта», подчеркивают жители. Жители подчеркивают, что в условиях жаркого и пыльного климата зелёные зоны являются «лёгкими нашего города, за сезон каждое дерево поглощает от 30 до 50 кг пыли».

«Сейчас в условиях тяжёлой ситуации с пандемией коронавируса, сохранение каждого дерева становится особенно актуальным. Этот парк на пересечении больших транспортных артерий является фильтром, удерживающим вредные выхлопы автотранспорта. Его уничтожение приведёт к увеличению числа бронхо-лёгочных, сердечно-сосудистых и аллергических заболеваний среди населения. Добавляет рисков распространения болезней и сам процесс строительства офисного здания», подчеркивается в письме.

Более того, отмечается в послании, мы не видим ни одной причины, по которой строительство 20-этажного бизнес-центра должно осуществляться именно на месте нашего парка за счет уничтожения деревьев и любимого места отдыха горожан, в нашем городе много пустующих мест, подходящих под строительство такого сооружения, где не будут нарушены законные права жителей Ташкента.

«Особо хотим отметить, что мы понимаем необходимость инвестиций в экономику нашей страны и не против строительства здания Народного сберегательного банка Казахстана на территории Ташкента. Но практика мегаполисов мира показала, что строительство небоскребов в центре города — это устаревшая концепция прошлого века, ведущая к транспортному и экологическому коллапсу. Поэтому, как жители Ташкента и его законные хозяева, имеющие право влиять на градостроительные процессы, считаем разумным разгружать центр города и застраивать окраины и пригород для того, чтобы развивать их», считают ташкентцы.

Жители, в заключении отмечают, что в период пандемии «когда люди измучены материальными и личными проблемами, такое отношение представителей властей Ташкента к интересам горожан, к их труду и здоровью вызывает негативное отношение к городским властям, а также ложится пятном на прогрессивные реформы, которые происходят под Вашим (Мирзиёева) мудрым руководством».

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане за годы независимости повсеместно вырубаются деревья, посаженные во времена, когда республика входила в состав СССР и ранее. Столетние деревья — дубы, платаны, ясени и другие — вырубаются для нужд местной мебельной промышленности. Вырубка деревьев в городах стала своеобразным теневым бизнесом хокимиятов, по мнению независимых экспертов, данный бизнес приносит многомиллионную теневую выручку чиновникам. Еще годами ранее эксперты предупреждали, что если подобная варварская вырубка продолжится, то через несколько лет Узбекистан, включая Ташкент, превратится в зону экологического бедствия. Уже сейчас можно констатировать, что Ташкент становится городом, опасным для здоровья его жителей. В последние 2−3 года появилась другая практика — хокимияты начали раздавать под застройку внутриквартальные территории, где расположены детские и спортивные площадки, зеленые зоны. Также хокимияты в этих целях намеренно приводят крупные городские парки в запустение. В частности, в Ташкенте перестали функционировать два крупнейших парка — парк имени Гафура Гуляма и парк Дружбы Народов. Ходят слухи, что власти намеренно перестали ухаживать за деревьями в парке, чтобы затем вырубить их, ссылаясь на то, что деревья высохли, а затем передать парки под застройку. Застройщикам уже переданы и активно застраиваются парк Гульшан и парк, называемый в народе «Ташсельмаш».

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