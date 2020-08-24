Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Петербургский фотограф Дарья Пичугина подала в суд на своего работодателя — драматический театр «На Литейном», чтобы взыскать более 1,1 млн рублей. Женщина настаивала, что зарплата, получаемая ею в театре на протяжении 11 лет, не покрывала стоимости ее фотографических работ, которые использовались театром. Об этой тяжбе 24 августа рассказали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как пояснил адвокат Пичугиной в суде, его доверитель с июля 2011 года состояла с театром в трудовых отношениях. За все время работы фотограф провела 237 фотосессий и создала 42 927 фотографий, за которые получала заработную плату.

На протяжении всего этого времени фотографии активно использовались в холле театра, на медиаресурсах, в полиграфической продукции, в отчетах государственным органам, в спектакле «У меня есть сердце» и во многих других случаях. Однако истец решила, что помимо ежемесячной зарплаты работодатель должен был ей выплачивать вознаграждения за каждый используемый снимок. Недоплату женщина оценила в 1 млн 185 тыс. рублей.

Рассмотрев иск суд указал, что истцом были заявлены обобщенные требования о взыскании вознаграждения за служебные произведения, созданные в период с 2011 по 2019 годы, без подтверждения авторства, указания на факты их использования в полном объеме, в том числе в течение трех лет.

«Конкретизировать требования истец не смог. Сторона ответчика, ознакомившись с представленными истцом фотографиями, отрицала факт отнесения общего объема фотографий к служебным произведениям, а также факт использования всех 42 927 фото»,— уточнили в суде.

В результате суд фотографу в удовлетворении ее требований отказал.