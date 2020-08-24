Челябинск, , 13:08 — REGNUM В Челябинской области 650 млн рублей было потрачено на подготовку образовательных организаций к работе в условиях коронавирусной пандемии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Средства были направлены региональные и федеральные. На них закупили необходимое оборудование и средства защиты. К началу учебного года вме подготовительные мероприятия завершат.

«Челябинская область к началу нового учебного года готова», — отметил глава области Алексей Текслер. Как сообщало ИА REGNUM, школы возвращаются к очному формату обучения.