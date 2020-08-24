Стокгольм, , 15:21 — REGNUM Вечером 23 августа студию телеканала SVT посетил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Он рассказал о том, миновала ли опасность роста распространения коронавирусной инфекции и будет ли являться вакцина от COVID-19 настоящим спасением для многих людей, сообщает SVT Nyheter.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Тегнелла, даже сейчас не надо полагать, что пандемия закончилась и риск заболеть COVID-19 куда-то исчез. Эпидемиолог считает, что гражданам еще долго придется жить с наличием коронавирусной инфекции в обществе. Он также считает, что люди ни в коем случае не должны возлагать все свои надежды на вакцину.

«Опасно полагать, что вакцина — это окончательное решение», — подчеркнул Тегнелл.

Что же касается нынешней эпидемиологической ситуации в стране, то он завил, что Агентство общественного здравоохранения Швеции, прежде всего, в настоящее время пытается сосредоточить свои усилия на выявлении кластеров распространения коронавируса и таким образом таргетировать его распространение на ранних этапах, а именно — отслеживать контакты зараженного с целью уведомления ближнего круга.

«В Швеции мы очень много отслеживаем заражение, например, хламидиозом, так что у региональных властей в этом опыт есть», — добавил Тегнелл.