Стокгольм, , 13:26 — REGNUM Председатель «Социал-демократической рабочей партии Швеции» и действующий премьер-министр страны Стефан Лёвен выступил с речью, главной темой которой стали недостатки в выстроенной системе шведского государства всеобщего благосостояния. Лёвен сосредоточил свое внимание на последствиях пандемии коронавирусной инфекции и важности построения более сильного и стабильного общества всеобщего благосостояния, в котором должны быть устранены допущенные ошибки, ставшие наиболее очевидными во время кризиса. Об этом 23 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Тем не менее, коронавирус показал, что государство всеобщего благосостояния, которым мы так гордимся, имеет свои явные недостатки. Не в последнюю очередь, когда речь заходит о медицинском уходе за пожилыми людьми. Это напоминание о том, что наше общество, пострадавшее от пандемии, неидеально. Поэтому мы не будем возвращаться к тому, как все было раньше, как все раньше функционировало. Вместо этого мы построим что-нибудь лучшее. Теперь это то, с чем мы должны справиться. Теперь мы должны действовать», — заявил Лёвен.

Премьер-министр подчеркнул, что граждане Швеции держатся вместе в это трудное время. Он заявил, что восстановление экономики страны должно происходить путем построения более сильного общества всеобщего благосостояния: «Теперь у нас есть историческая возможность сделать то, что не только заставит систему работать, но и решит социальные проблемы, которые пандемия коронавируса превратила в неумолимые последствия».

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Сообщается, что речь Лёвена по своей сути носила скорее вдохновляющий, а не практический характер. Так, данное выступление премьер-министра не было нацелено на представление каких-либо новых конкретных инициатив или анонсирование принятия новых пакетов помощи пострадавшему бизнесу и госсектору.