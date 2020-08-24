Стокгольм, 24 августа 2020, 13:26 — REGNUM Председатель «Социал-демократической рабочей партии Швеции» и действующий премьер-министр страны Стефан Лёвен выступил с речью, главной темой которой стали недостатки в выстроенной системе шведского государства всеобщего благосостояния. Лёвен сосредоточил свое внимание на последствиях пандемии коронавирусной инфекции и важности построения более сильного и стабильного общества всеобщего благосостояния, в котором должны быть устранены допущенные ошибки, ставшие наиболее очевидными во время кризиса. Об этом 23 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Премьер-министр подчеркнул, что граждане Швеции держатся вместе в это трудное время. Он заявил, что восстановление экономики страны должно происходить путем построения более сильного общества всеобщего благосостояния: «Теперь у нас есть историческая возможность сделать то, что не только заставит систему работать, но и решит социальные проблемы, которые пандемия коронавируса превратила в неумолимые последствия».
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Сообщается, что речь Лёвена по своей сути носила скорее вдохновляющий, а не практический характер. Так, данное выступление премьер-министра не было нацелено на представление каких-либо новых конкретных инициатив или анонсирование принятия новых пакетов помощи пострадавшему бизнесу и госсектору.