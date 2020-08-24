Симферополь, , 13:04 — REGNUM Проверку в связи с информацией о ненадлежащей организации ухода за маленьким мальчиком начала прокуратура в Республике Крым, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

«Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщению, размещённому в одной из социальных сетей, о ненадлежащей организации ухода и обслуживания за 2-летним мальчиком, находившимся в ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка», — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдения требований законодательства и действиям ответственных должностных лиц.

Фотографии малыша появились в соцсетях — из крымского детского дома «Ёлочка» мальчика забрала его приёмная мама. Женщина рассказала, что в течение десяти месяцев оформляла необходимые документы, а когда с помощью общественников смогла забрать приёмного сына домой, была шокирована: в 1 год и 11 месяцев мальчик весил шесть килограммов, у него деформирована затылочная часть головы, не прооперирована волчья пасть» — а такие операции делают до года.