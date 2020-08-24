Челябинск, , 13:02 — REGNUM В Челябинской области к 1 сентября будут открыты три школы. Это произойдёт в рамках госпрограммы по содействию созданию в в образовательных учреждениях региона новых мест, сообщает пресс-служба губернатора.

В Челябинске новая школа будет рассчитана на 1500 мест. В Магнитогорске появится учреждение на тысячу мест, а в деревне Казанцево на территории Сосновского района — на 336.

Сейчас в новостройках идут последние приготовления. Также идут работы по лицензированию в них образовательной деятельности.