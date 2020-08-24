Москва, , 13:02 — REGNUM Всех работников сферы образования Москвы протестируют на коронавирус до начала учебного года. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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В общей сложности, отметили в оперштабе Москвы, протестируют порядка 180 тысяч человек.

Таким образом, на коронавирус проверят учителей, сотрудников клининговых компаний, охранников и всех, кто имеет доступ в школу.