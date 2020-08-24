Новосибирск, , 12:59 — REGNUM Средняя общеобразовательная школа №134 в городе Новосибирске обеспечена на сегодняшний день дезинфицирующими средствами, антисептиками и термометрами — по разным позициям от 60% до 100%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учреждения Галина Ерисова.

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"То, что касается бесконтактных дезинфекторов, — у нас их нет, но зато контактных достаточно. Поэтому рекомендации Роспотребнадзора по этому направлению мы сможем соблюдать. Кроме того, в наличии 1000−1100 медицинских масок. Это не для детей, а для сотрудников. Рециркуляторов у нас сейчас пять, заказали ещё два. Все средства приобретаются за счёт передвижки лимитов — из средств, которые были отпущены на школу по муниципальным заказам», — уточнила Галина Федоровна.

Директор школы рассказала, что с 1 сентября детей будут запускать через три отдельных входа. На каждом у школьников будут измерять температуру тела. Это будут делать фельдшер, ответственная за охрану порядка, и бывший воспитатель группы продлённого дня. Для детей, которых нужно будет изолировать, уже оборудован отдельный кабинет — изолятор. Он располагается в кабинете, который ранее был стоматологическим.

В школе составлена дорожная карта, в которой прописано, как будут разводиться потоки учеников, к какому времени приходит каждый класс, во сколько питается.

«Форма обучения у нас будет смешанная. Часть предметов уходит на дистанционное обучение. Поэтому по продолжительности урока мы оставляем пока те же 45 минут, кроме первых классов. В 1−4-х классах — очное обучение, в 5−11-х — смешанная модель. За счёт дистанционки у нас первая и вторая смены будут заканчиваться как обычно. Лабораторные работы, если это, например, физика, будут проводиться всем классом. Для английского языка выделены два отдельных кабинета. Туда будут приводить отдельные группы, и после каждой будет проводиться влажная уборка. Пока учителя будут работать согласно своей нагрузке. Но если вдруг выпадут дети, которые по заявлению родителей полностью захотят перейти на дистанционное обучение, то это уже будет дополнительная работа учителя, и будут предусматриваться доплаты из стимулирующего фонда», — подчеркнула Галина Ерисова.

Линейки 1 сентября в новосибирской школе №134 пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов. Они будут разделены по времени.

«Я давно уже работаю в школе, и мои стаж и опыт позволяют мне видеть все нюансы. Сегодня мы провели собрание трудового коллектива. Все — от технички до учителя — знают, кто и как будет заниматься, кто и как будет питаться. Но обычно начало учебного года, оно немножечко тревожно, но мы готовы к нему», — отметила директор.