Оденсе, Дания, , 13:07 — REGNUM 24-летний датчанин будет вынужден оплатить штраф в размере 2 500 датских крон (€335) после того, как он отказался надевать маску на железнодорожной станции в Оденсе, третьим по величине городе Дании. Таким образом, молодой человек станет первым, кто будет оштрафован за отсутствие средств индивидуальной защиты на территории Дании. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что 22 августа в Дании был введен масочный режим. Пассажиров общественного транспорта в обязательном порядке призывают носить средства индивидуальной защиты. Требование распространяется на пассажиров автобусов, поездов, и метро.

23 августа в полицейское отделение Оденсе поступил звонок. Сотрудники железнодорожной станции пожаловались на одного из пассажиров, который наотрез отказывался надеть маску. Полицейским пришлось среагировать на вызов и выписать молодому человеку штраф. Перед звонком в полицию сотрудники железнодорожной компании в течение долгого времени предлагали молодому человеку воспользоваться бесплатной маской.