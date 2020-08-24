Москва, , 12:58 — REGNUM В России расширяется использование средств социальных контрактов. Об этом 24 августа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства рассказал о статистике, по которой в 21 пилотном регионе России уже заключены 58 тыс. социальных контрактов.

«Это значит, что после заключения договора с органом соцзащиты человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, получает социальную государственную помощь», — сказал Мишустин.

Он отметил, что гражданин получает социальные услуги, денежные выплаты и нужные ему товары.

Теперь возможности использования средств будут расширены, деньги теперь можно направить на решение текущих проблем. В качестве примера глава правительства привёл покупку школьной формы и другой одежды для детей.