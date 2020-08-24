Стокгольм, , 13:02 — REGNUM В Швеции после периода снижения распространения инфекции так называемое «R-число» выросло в первой половине августа. В течение длительного периода данный показатель снова был выше отметки в 1,0, что является признаком роста распространения инфекции. Об этом со ссылкой на заявления государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что индекс репродукции коронавируса или так называемое «R-число» является показателем скорости распространения инфекции, а именно, сколько человек может заразить один инфицированный больной. Чем выше R-число, тем выше распространение инфекции. Если R-число ниже 1,0, то это означает, что каждый инфицированный заражает менее одного человека, что в свою очередь является признаком замедления распространения инфекции.

С середины июня индекс репродукции коронавируса в Швеции медленно снижался и оставался относительно стабильным ниже отметки в 1,0. В июле этот показатель снизился до 0,5. Однако затем он начал расти и всего за неделю до наступления августа вырос до 1,2.

«Он увеличился после резкого спада в июле», — заявил Тегнелл, добавив, что основная часть роста распространения коронавируса в стране приходится на молодежь.