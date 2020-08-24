Женева, Швейцария, , 12:59 — REGNUM Дети в возрасте пяти лет и младше могут не носить защитные маски в период пандемии нового коронавируса, тогда как с возраста 12 лет маски обязательны. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В бюллетене даны рекомендации по ношению масок людьми разного возраста. От самых маленьких детей не стоит требовать ношения масок, это основано на безопасности и общих интересах ребенка, а также на его способности правильно пользоваться маской, говорится в документе.

В случае с детьми в возрасте от 6 до 11 лет использовать маску надо с учётом ряда факторов. Это уровень распространения вируса в месте проживания, способность правильно пользоваться маской, доступ к ним, возможность стирки и замены маски, особенности обучения и психосоциального развития.

К детям старше 12 лет нужно предъявлять те же требования по ношению масок, что и ко взрослым людям.

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