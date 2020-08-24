Пермь, , 12:44 — REGNUM В Пермском крае 32 километра дорог переданы в федеральную собственность. Собственника сменили участки трассы М-7 «Волга», проходящие по территории региона: это части Южного и Западного обходов, а также часть дороги Пермь-Краснокамск, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам врио губернатора Дмитрия Махонина, множество обращений пермяков связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна трассы. Новый собственник (Минтранс РФ) заявил, что ремонт начнется в 2021 году.

Участки трассы М-7 «Волга», проходящие в Пермском крае, включены в программу по капитальному ремонту. Планируется, что в 2021 году отремонтируют 10 км трассы после отворота на Кудымкар в сторону Краснокамска. На трассе появится четыре полосы для движения транспорта, а также двухуровневая развязка.

До четырех полос расширят и участок перед поворотом на обход Краснокамска и сам обход города (при движении в сторону Перми). Предполагается, что работы завершат до 2023 года.

Стоит отметить, федеральная трасса М-7 «Волга» соединяет центральные регионы России, проходя от Москвы до Уфы через Владимир, Нижний Новгород, Казань, Пермский край. Протяженность дороги — 1 351 км.