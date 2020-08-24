Москва, , 12:42 — REGNUM Высшее образование нужно получить, оно открывает путь к успеху, полагают 66% жителей России. В обратном уверены 26%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Почти половина опрошенных (47%) считает, что люди получают высшее образование ради хорошей работы. Думают, что по инерции, потому что так принято 35%, ради знаний — 10%.

Сегодня в России люди с высшим образованием зарабатывают больше, чем без высшего образования, заявили 37%, столько же — 29%, меньше — 12% респондентов.

Опрос по телефону проведен 17−19 июля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению 37% граждан РФ, отсутствие высшего образования обрекает человека на низкооплачиваемую и непрестижную работу.

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