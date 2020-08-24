Ташкент, , 12:41 — REGNUM Государственный комитет по статистике Узбекистана планирует провести перепись населения с 1 по 25 ноября 2022 года. Это следует из соответствующего проекта постановления правительста республики, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Согласно документу, тестовая перепись населения запланирована на 1−25 ноября 2021 года. Данные планируется собирать путем обхода квартир, а также посещения жилых и нежилых зданий. С 1 августа 2021 года по 1 декабря 2022 года в Узбекистане приостановят изменение административно-территориального устройства.

Отметим, за годы независимости в Узбекистане перепись населения не проводилась. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении переписи 6 февраля 2019 года.